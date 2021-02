Business news: Tatweer Petroleum negozia sviluppo giacimento idrocarburi in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze e dell'Economia del Bahrein afferma che Tatweer Petroleum è in trattative con più di 60 compagnie petrolifere internazionali per perforare otto nuovi pozzi in mare, con una profondità di 8 mila piedi verticali estendibile fino a 13 mila piedi, un'estensione orizzontale che parte da 3 mila piedi e arriva fino a 10 mila piedi. Una nota del ministero ha confermato che Tatweer Petroleum sta lavorando alla creazione di una struttura centrale per l’unità di essiccazione del gas per tenere il passo con la continua domanda di energia nel Regno. La società ha ricevuto offerte per l'installazione di 20 unità di essiccazione del gas per i prossimi cinque anni, per un valore di oltre 160 milioni di dollari. Tatweer Petroleum Company ha firmato un nuovo accordo per preparare uno studio congiunto con la società italiana Eni sul blocco offshore numero 2, con l'obiettivo di valutare il potenziale di idrocarburi e i dati geologici relativi all’area, nell'ambito degli sforzi di esplorazione e sviluppo dei giacimenti di petrolio e gas nel Regno. (Res)