Business news: Algeria, calo della liquidità bancaria aggrava crisi finanziaria

- Il calo della liquidità bancaria in Algeria è un problema che aggrava ulteriormente la situazione finanziaria del Paese nordafricano in piena economica e sanitaria. Lo riferisce il quotidiano algerino “El Watan”, pubblicando un approfondimento sul “sistema bancario che fatica a raggiungere un livello significativo di inclusione finanziaria”. Il giornale evidenzia come solo dieci anni fa gli istituti di credito del Paese nordafricano fossero in una situazione di eccesso di liquidità, mentre ora la carenza di denaro liquido rischia di minare l'intera stabilità finanziaria dell'economia. Secondo l’ultimo rapporto della Banca d’Algeria, la liquidità bancaria era pari a 612 miliardi di dinari nel novembre 2020, un livello considerato preoccupante dagli esperti. Farouk Nemouchi, economista ed ex professore all'università di Constantine, ha detto a “El Watan” che la liquidità bancaria in Algeria è sempre stata sostenuta dalle rendite degli idrocarburi. Con la crisi petrolifera, tuttavia, i depositi bancari da idrocarburi sono diminuiti del 10 per cento nel 2017, per poi risalire l’anno successivo grazie al rimborso del Tesoro di parte dei debiti con l’ente energetico nazionale Sonatrach. Il primo intervento delle autorità algerine non è bastato. Il governo ha fatto quindi ricorso ai famosi “finanziamenti non convenzionali” (cioè la stampa di moneta) per salvare attività bancarie per un importo superiore a 6.000 miliardi di dinari (circa 37 miliardi di euro secondo il tasso di cambio attuale). Nello stesso periodo, la Banca d'Algeria ha sostenuto la liquidità bancaria optando per il rifinanziamento delle banche locali. Di conseguenza, nel 2018 "l'offerta di moneta è aumentata del 12,2 per cento e di fronte a questo fenomeno, l’istituto emittente ha attuato una politica monetaria restrittiva, riducendo tale offerta dell'8 per cento nel 2019", ha ulteriormente spiegato Nemouchi. Tuttavia, le banconote in circolazione sono aumentate del 12 per cento tra gennaio e dicembre 2020, il che costituisce "un totale fallimento nel tentativo di prosciugare il mercato informale", ha aggiunto l’esperto. Nemouchi ha fatto inoltre riferimento alla crisi sanitaria, che ha portato ad un aumento del tasso di disoccupazione nonché alla perdita del potere d'acquisto, a seguito dell'aumento dell'inflazione. Di conseguenza, "le famiglie algerine si sono trovate in una situazione di crisi consumando i propri risparmi in seguito al calo dei redditi e all'aumento dei prezzi dei prodotti": da qui la forte pressione sugli sportelli delle banche e delle poste. Secondo l’economista citato da “El Watan”, questa crisi finanziaria è il risultato di una crisi economica che da diversi anni minaccia il Paese. Un altro fattore che ha influito sulla liquidità bancaria consiste nelle restrizioni al commercio estero. Il consulente di gestione Mohamed Said Kahoul ha spiegato al giornale algerino che "spesso per onorare i pagamenti delle lettere di credito, i privati prelevano ingenti somme dai loro conti”. Kahoul ha anche aggiunto che "gli scandali finanziari e le cause legali hanno peggiorato la situazione di liquidità", sottolineando altresì “la grande dimensione del peso dell'informale” che andrebbe certamente ridotto. Secondo altri esperti, il deprezzamento del dinaro ha portato in molti a risparmiare valuta estera. Dall'annuncio del programmato calo del valore del dinaro, "alcuni piccoli e grandi risparmiatori hanno preso la decisione di convertire il proprio denaro in una valuta di rifugio più sicura, cioè in dollari o in oro", ha spiegato il finanziere Souhil Meddah. (Res)