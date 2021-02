Business news: Egitto mira a completare terminal Ain Sukhna in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto punta a completare l'ammodernamento e lo sviluppo del terminal di Ain Sukhna entro due anni, in concomitanza con la realizzazione della prima linea ferroviaria elettrica ad alta velocità del Paese. Lo ha reso noto oggi l’Autorità generale della zona economica del Canale di Suez (ScZone) attraverso un comunicato stampa. L’annuncio è avvenuto in seguito a una visita presso il terminal di Ain Sukhna del ministro dei Trasporti, generale Kamel al Wazir, e del presidente di ScZone, Yahiya Zaki. Il terminal che verrà costruito su un’area estesa 23 chilometri quadrati sarà uno dei porti marittimi più importanti del Mar Rosso e dell'Africa orientale. Al Wazir ha incontrato i presidenti di 42 appaltatori nazionali incaricati di eseguire la costruzione e lo sviluppo del porto, per un investimento totale fino a 20 miliardi di sterline egiziane (circa 1,3 miliardi di dollari). Il ministro dei Trasporti ha spiegato che l’infrastruttura ferroviaria ad alta velocità collegherà Ain Sukhna alla città mediterranea di New Alamein, trasportando persone e merci. Da parte sua, Zaki ha affermato: “Questa cooperazione tra ScZone e il ministero dei Trasporti è un nuovo inizio di un mega progetto nel porto di Ain Sukhna per raggiungere i più alti tassi di sviluppo e trasformare il porto marittimo in un hub logistico regionale e continentale di livello mondiale per servire il commercio mondiale". (Cae)