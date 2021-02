Business news: Cina, gruppo Hna dichiara il fallimento e procede a revisione giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I creditori del gruppo cinese Hna hanno presentato domanda di fallimento e ristrutturazione alla magistratura dopo che la società non è riuscita a saldare i debiti dovuti. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn" che riporta una dichiarazione dell'azienda. La società ha fatto sapere che collaborerà con il tribunale fallimentare per procedere con la revisione giudiziaria, l'eliminazione del debito e sostenere la tutela dei diritti legali dei creditori da parte del tribunale per garantire le operazioni della società. Hna Group è un conglomerato con sede a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Fondata nel 2000, è coinvolta in numerosi settori tra cui aviazione, proprietà immobiliari, servizi finanziari, turismo e logistica. È co-proprietaria della Grand China Air e possiede il 25 per cento di Hilton Worldwide. (Cip)