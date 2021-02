Business news: Panasonic rinuncia alla produzione di pannelli fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dell'elettronica Panasonic è pronto a ritirarsi dal settore della produzione di celle solari e pannelli fotovoltaici. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'ex azienda leader del settore ha deciso di cedere alla competizione a basso costo delle aziende cinesi. A partire da marzo 2022, Panasonic cesserà la produzione di celle e pannelli fotovoltaici presso i suoi stabilimenti nella prefettura giapponese di Shimane e in Malesia, decretando la sua uscita completa dalla manifattura di impianti fotovoltaici. Lo scorso anno Panasonic aveva anche abbandonato un accordo di partenariato per la produzione di pannelli fotovoltaici con Tesla. L'azienda con sede ad Osaka acquisterà pannelli fotovoltaici da altri produttori per mantenere la propria presenza in settori quali l'installazione di sistemi di generazione dell'energia per uso residenziale. (Git)