Banche: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), da Visco temi di rilievo per finanza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche che si presentano con attivi ripuliti e più patrimonializzate potranno sostenere il riavvio delle imprese dopo la pandemia, non soltanto con il credito tradizionale ma anche accompagnandole verso fonti di finanziamento alternative: non soltanto erogatrici, quindi, ma anche guide e veicoli verso forme di raccolta diverse dai depositi. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, commentando l’intervento del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al Congresso Assiom Forex 2021 stamattina. “Ha citato l’operazione Borsa Italiana con Euronext, dicendo che le società italiane di gestione dei mercati e dei sistemi di post-trading potranno fornire in essa un contributo strategico significativo: in un sistema finanziario europeo più evoluto, sarà di estrema importanza una presenza italiana di peso; e ha poi menzionato il progetto di fusione tra Sia e Nexi nell’industria dei pagamenti, da cui nascerà un polo italiano in grado di fornire un contributo significativo a livello europeo”, ha ricordato Gros-Pietro, sottolineando – come affermato dal governatore nel suo intervento - che “la digitalizzazione della finanza è un fenomeno che va opportunamente governato” e il “crescente interesse degli investitori” verso la finanza sostenibile. “Sono solo alcuni punti, oggetto del complesso sistema di attività svolte o osservate dalla Banca d’Italia, ma il fatto che essi siano ben presenti al pensiero del governatore significa che sono ritenuti elementi di rilievo nel futuro panorama della finanza italiana, e che possono essere oggetto delle sue riflessioni in materia di percorsi possibili per avanzare in quel territorio”, ha concluso il presidente di Intesa Sanpaolo. (Com)