Business news: bilancio India, più che raddoppiata la spesa prevista per la sanità

- La ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha presentato al parlamento il bilancio per l’anno fiscale 2021-22, che comincerà il primo aprile. L’esponente del governo ha sottolineato che si tratta della manovra finanziaria che inaugura il nuovo decennio, sullo sfondo della crisi senza precedenti provocata dalla pandemia di coronavirus, ma ha messo in luce anche le opportunità per il Paese, nell’ambito della Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat) lanciata l’anno scorso dal premier, Narendra Modi. La titolare delle Finanze, inoltre, ha assicurato che le proposte di bilancio sono volte a rafforzare il reddito degli agricoltori, le infrastrutture e l’inclusione. I pilastri della manovra sono sei: salute e benessere, capitale fisico e finanziario e infrastrutture, sviluppo inclusivo, rinvigorimento del capitale umano, innovazione e ricerca e sviluppo, governo minimo e massima governance. A parte è il bilancio della Difesa, che vede aumentare lo stanziamento previsto, pensioni escluse, dell’1,4 per cento, a 4.781,96 miliardi di rupie (oltre 54 miliardi di euro), ma con un incremento del 18,75 per cento delle spese in conto capitale per la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture delle forze armate. (Inn)