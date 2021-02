Business news: bilancio India, Congresso critico su risorse per difesa, sanità e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, ha criticato il bilancio presentato al parlamento dalla ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, accusando il governo di non aver assegnato risorse sufficienti alla difesa e alla sanità e di aver ridotto quelle per l’agricoltura. Queste le principali critiche riassunte in un comunicato del partito, che raccoglie le osservazioni fatte in una conferenza stampa da Palaniappan Chidambaram, membro del Consiglio degli Stati, la camera alta, ed ex ministro delle Finanze. Il dirigente ha rilevato l’assenza di riferimenti alla difesa nella presentazione della manovra per l’anno fiscale 2021-22, che comincerà il primo aprile, in un momento di tensione al confine con la Cina, e una sostanziale stabilità delle risorse previste per le forze armate. Riguardo alla sanità, ha osservato che le voci di spesa sono sì aumentate, ma perché comprendono anche i costi una tantum delle vaccinazioni contro il coronavirus e le allocazioni per il dipartimento Acqua e servizi igienici. Inoltre, ha aggiunto, “data l’inflazione, l'aumento è praticamente nullo”. Chidambaram ha espresso insoddisfazione anche per i fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale e ha messo in dubbio l’attendibilità della previsione di un aumento del gettito fiscale del 15 per cento. (Inn)