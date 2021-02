Business news: Bangladesh, rimesse aumentate del 35 per cento nei primi sette mesi dell’anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bengalesi all’estero hanno inviato in Bangladesh rimesse per 14,9 miliardi di dollari nei primi sette mesi dell’anno fiscale 2020-21, iniziato a luglio, con un aumento del 34,95 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Dacca. Nel mese di gennaio sono state effettuate rimesse per 1,96 miliardi di dollari, con un incremento del 19,78 per cento, ma per la prima volta da cinque mesi sotto la soglia dei due miliardi. (Inn)