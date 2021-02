Business news: l'italiana Turboden fornisce impianto Orc per centrale geotermica nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turboden, società del gruppo Mitsubishi Heavy Industries e leader mondiale della tecnologia (Orc) Ciclo Rankine Organico, è stata selezionata come fornitore di una centrale geotermica da 29 MW da installare per Energy Development Corporation (Edc), per il progetto di espansione di Palayan Bayan. La centrale sarà realizzata presso l'impianto geotermico di Bacon-Manito nell’isola di Luzon, Filippine. Lo riferisce la stessa società in un comunicato. Edc, che è la più grande azienda geotermica al mondo integrata verticalmente con oltre 40 anni di esperienza nel settore geotermico, ha firmato un contratto con Turboden SpA, per la fornitura di un nuovo sistema binario per la generazione di energia elettrica, che recupera calore da un flusso di acqua geotermica a valle di una centrale flash esistente. Il progetto sarà operativo entro la fine del 2022 e fa parte degli sforzi complessivi per ridurre le emissioni di CO2 dalla produzione di energia termoelettrica sostituendo la dipendenza della rete elettrica dai combustibili fossili e da altre fonti energetiche. (Com)