Hong Kong: Associazione banche non accetta passaporto Bno come documento valido per aprire conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle banche di Hong Kong (Hkab) non considererà il passaporto nazionale britannico d'oltremare (Bno) come un documento di identità personale valido per aprire un conto bancario. Un portavoce dell'Hkab ha spiegato che l'associazione ha aggiornato le linee guida per i suoi membri in conformità con gli ultimi requisiti ufficiali. Tutte le banche che operano a Hong Kong sono associate all'Hkab. Il vicedirettore generale dell'Autorità monetaria di Hong Kong, Arthur Yuen, ha riconosciuto la decisione dell'Hkab. "I titolari di conti bancari saranno tenuti a rinnovare i loro documenti di identità se hanno fornito solo il passaporto Bno all'apertura dei loro conti", ha spiegato. Dal 31 gennaio, la Cina non riconosce più il cosiddetto passaporto Bno come documento di viaggio e documento di identità, e si è riservata il diritto di intraprendere ulteriori azioni. (Cip)