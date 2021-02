Business news: commercio Dubai-Israele raggiunge i 272 milioni di dollari in cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di Dubai con Israele negli ultimi cinque mesi (settembre 2020 - gennaio 2021) ha raggiunto un valore di 1 miliardo di dhiram (272 milioni di dollari) e un volume di 6,217 mila tonnellate. Secondo le statistiche della dogana di Dubai, le importazioni sono state pari a 325 milioni di dhiram (718 tonnellate), le esportazioni a 607 milioni di dhiram (5,4 mila tonnellate) e il commercio di transito a 98,7 milioni di dhiram (52,4 tonnellate). Alla luce di questa crescita, Sultan bin Sulayem, presidente e amministratore delegato di Dp World e presidente di Dubai's Ports, Customs & Free Zone Corporation, ritiene che l'apertura di nuovi mercati e il commercio reciproco tra Dubai e Israele incoraggerà le aziende ad aumentare la produzione, portando a una maggiore crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro. “L'espansione del commercio e degli investimenti tra le due parti andrà a vantaggio non solo delle comunità imprenditoriali negli Emirati Arabi Uniti e in Israele, ma anche di altre parti interessate e comunità imprenditoriali in Medio Oriente. Questa crescita supporta la visione dello sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, per forgiare una più stretta cooperazione e partnership transfrontaliera con i mercati di tutto il mondo", ha affermato Bin Sulayem, citato dall’agenzia di stampa “Wam”. Dp World ha firmato un accordo con la banca israeliana Leumi lo scorso settembre 2020 per facilitare il commercio e i servizi logistici tra le due parti. Il gruppo arabo ha firmato una serie di accordi di cooperazione sullo sviluppo di merci, porti e zone franche con la compagnia israeliana Dovertower: nell'ambito di questa intesa è stata lanciata anche un'offerta congiunta per privatizzare il porto di Haifa. L'accordo consentirà a Dp World di contribuire a facilitare il commercio tra le imprese private dei due paesi. Questi accordi apriranno anche una finestra per Drydocks World-Dubai per sviluppare i bacini di carenaggio israeliani e gestire i progetti di ristrutturazione. Israele ha espresso il suo interesse a sfruttare il porto di Jebel Ali come hub di riesportazione per i prodotti israeliani e accedere facilmente ai mercati vicini in rapida crescita come India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, che hanno una popolazione complessiva di oltre 2 miliardi di abitanti. Ahmed Mahboob Musabih, direttore generale delle dogane di Dubai, ha dichiarato che il volume del commercio marittimo di Dubai con Israele è stato di 5,7 mila tonnellate (82,8 milioni di dhiram), mentre il commercio aereo ha raggiunto i 423 chili (948,6 milioni di dhiram). Le principali importazioni di Dubai da Israele includono frutta e verdura, diamanti e schermi piatti, dispositivi hi-tech e dispositivi medici e meccanici, mentre le esportazioni includono diamanti, smartphone, pezzi di ricambio per motori, profumi e lubrificanti. Ahmed Mahboob Musabih ha affermato che Dubai e Israele possono entrambi generare nuove opportunità di crescita in virtù di eccezionali vantaggi competitivi che li collocano in una buona posizione per promuovere una cooperazione vantaggiosa per le rispettive comunità imprenditoriali. (Res)