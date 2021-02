Business news: Fitch rivede prospettive Kuwait da stabili a negative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Fitch ha rivisto da "stabili" a "negative" le prospettive (outlook) sul rating di insolvenza a lungo termine del Kuwait. Lo ha annunciato Fitch in una nota. Fitch ha confermato il rating di 2AA” per l’emirato, sottolineando tuttavia che "l'imminente esaurimento delle attività liquide" e "l'assenza di autorizzazione parlamentare per il governo a prendere a prestito risorse" sta creando incertezza. Il rapporto di Fitch segue il recente avvertimento di S&P Global Ratings che ha sottolineato l'ipotesi di prendere in considerazione un eventuale declassamento del Kuwait nei prossimi 6-12 mesi se i politici non riuscissero a superare l'impasse. Il governo del Kuwait avrebbe trasferito al Future Generations Fund, il cui valore stimato ammonta a 600 miliardi di dollari, alcune delle attività più performanti, tra cui le partecipazioni in Kuwait Finance House e nella società di telecomunicazioni Zain, in cambio di liquidità, nel tentativo di colmare il deficit di bilancio mensile pari a circa 3,3 miliardi di dollari. Anche la Kuwait Petroleum Corporation, di proprietà statale, sarebbe stata trasferita dal controllo del governo al Future Generations Fund. Kpc ha un valore nominale di 2,5 miliardi di dinari (8,3 miliardi di dollari). Sebbene il Kuwait abbia uno dei redditi pro capite più alti al mondo, anni di bassi prezzi del petrolio hanno costretto il governo a intaccare le sue riserve di liquidità a fronte di una situazione di stallo politico che finora ha impedito all’emirato di ricorrere a prestiti stranieri. Nel tentativo di generare liquidità, il governo ha iniziato a scambiare le sue migliori attività con il Fondo sovrano in cambio di denaro nel 2020. Il deficit stimato per l’inizio del nuovo anno fiscale che prenderà il via ad aprile, è pari a 12 miliardi di dinari (39,61 miliardi di dollari). (Res)