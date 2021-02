Covid: Poetting (BioNTech) difende la Commissione Ue dalle critiche sui vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha aggiunto Poetting, una rete di fornitori europei per la produzione di vaccini è indispensabile perché non è possibile lavorare solo con il partner statunitense Pfizer a lungo termine. “Abbiamo lavorato con Pfizer come partner strategico perché sapevamo che non potevamo farlo da soli all'inizio", ha affermato Poetting. Tuttavia, ci si aspettava fin dall'inizio che sarebbe stato difficile collaborare con gli Stati Uniti, con o senza Donald Trump al potere. “C'è un ordine esecutivo di Donald Trump che il nuovo presidente Joe Biden ha confermato. Ed essenzialmente dice che il vaccino rimarrà nel Paese”, ha detto Poetting. "Per questo motivo ci siamo detti: dobbiamo ordinare, costruire e produrre anche altrove". Nel frattempo, quindi, BioNTech ha creato una rete con 13 partner di produzione, con Marburg come grande impianto di produzione al centro. "Potremmo estenderlo, facendolo diventare una rete europea", ha spiegato l’Ad dell’azienda tedesca. (Geb)