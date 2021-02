Roma: allerta assembramenti, chiusure temporanee nelle maggiori piazze e strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già da questa mattina le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale erano impegnate per garantire la salute collettiva monitorando soprattutto le aree soggette ad assembramenti. Gli agenti hanno proceduto nel corso della giornata ad un progressivo rafforzamento della vigilanza in alcune zone dove maggiore la presenza di frequentatori, in particolare nell'area del tridente e del lungomare di Ostia tra le aree maggiormente frequentate. Ad Ostia, nonostante la presenza di numerose persone a passeggio non si sono verificate situazioni critiche di assembramenti. Solo in piazza dei Ravennati c'è stato un momentaneo affollamento subito risolto da intervento agenti. In centro, zona Tridente, a partire dalle 17 circa, agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi presenti in tutta l'area hanno dovuto avviare delle chiusure a soffietto, quindi temporanee, per far defluire persone presenti aumentate nel corso del pomeriggio. A partire dalle 18, in considerazione di situazioni di maggiore affollamento che si stava creando, polizia locale ha proceduto a chiusure e isolamenti temporanei di alcune zone. In particolare nell'area del tridente, come via del Corso ma anche via Sistina, Trinità de Monti, aree intorno piazza Navona e località principali a San Lorenzo e Trastevere. Necessario intervento di isolamento temporaneo anche a piazza Bologna. Numerose pattuglie polizia locale impegnate anche su via Ostiense per gestione viabilità causa traffico intenso direzione della Capitale (Rer)