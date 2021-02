Turchia: Erdogan, investimenti per diventare una delle prime dieci economie del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si sta impegnando in grandi progetti e investimenti, nella speranza di diventare una delle prime dieci economie del mondo. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando in videoconferenza alla cerimonia di inaugurazione di un ponte nella provincia orientale di Malatya. “Per fare del Paese una delle prime dieci economie del mondo, ci siamo diretti verso investimenti maggiori in progetti più grandi”, ha detto il capo dello Stato di Ankara. Il Paese, ha proseguito Erdogan, affronterà il futuro con investimenti in tecnologia spaziale, alta tecnologia e intelligenza artificiale. “Con il coraggio che deriva dalla nostra grande infrastruttura, alziamo costantemente i nostri obiettivi in ogni campo, miglioriamo le nostre capacità e specialmente espandiamo nuove aree produttive”, ha detto. (Tua)