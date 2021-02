Russia-Ue: conclusa visita di Borrell, mantenere i canali di dialogo aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, a Mosca. Durante la visita, l'Alto rappresentante ha avuto un ampio dibattito sulle relazioni Ue-Russia e sul panorama geopolitico globale con il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. Borrell ha anche incontrato rappresentanti delle organizzazioni della società civile russa, inclusi rappresentanti di organizzazioni non governative che devono affrontare gravi restrizioni sul loro lavoro a causa della legislazione russa, membri della comunità imprenditoriale europea, nonché accademici russi e rappresentanti di think-tank su le politiche interne, estere ed economiche della Russia. Riassumendo la sua visita, Josep Borrell ha detto: “I canali diplomatici devono rimanere aperti, non solo per allentare le crisi o incidenti, ma per mantenere scambi diretti, trasmettere messaggi fermi e franchi, tanto più quando le relazioni sono tutt'altro che soddisfacenti. Farò un resoconto ai miei colleghi dell'Ue sull'esito della mia visita al Consiglio Affari esteri del 22 febbraio, dove avremo una discussione dedicata sulle relazioni Ue-Russia, prima del dibattito strategico sulle relazioni Ue-Russia al Consiglio europeo di marzo". (Beb)