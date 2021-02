Business news: Cina, indice Pmi manifatturiero in calo a 51,3 a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice degli acquisti per il settore manifatturiero cinese (Pmi) è sceso a 51,3 a gennaio da un valore di 51,9 a dicembre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione. È l’11mo mese consecutivo che la cifra è rimasta nel territorio in espansione. Il rallentamento, rende noto l’Istituto, si deve all’emergente di nuovi focolai Covid che hanno colpito la produzione delle imprese e alla prossimità del Capodanno cinese, periodo in cui la produzione dell’industria manifatturiera è tradizionalmente più bassa. (Cip)