Viterbo: autotrasportatore senza cronotachigrafo, patente ritirata e maxi multa

- Una pattuglia della polizia stradale di Viterbo, coadiuvata da personale dell’ufficio verbali, ha fermato un furgone munito di rimorchio che trasportava al suo interno 2 veicoli stradali. Dagli approfondimenti tecnici effettuati sul mezzo e sulla documentazione, gli agenti hanno accertato che per dimensioni e per natura commerciale del trasporto, il conducente era sprovvisto del cronotachigrafo, obbligatorio per quel genere di trasporto. Al conducente gli è stata ritirata la patente di guida, tolti 10 punti e inflitta una sanzione amministrativa di 866 euro. (Rer)