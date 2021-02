Roma 2021: De Micheli (Fi), città bloccata per quasi 5 anni, De Santis si racconta favolette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Santis si è accorto che fa parte di un'amministrazione che ha bloccato la città per quasi 5 anni? O forse era distratto quando veniva proclamata Roma Capitale con Alemanno Sindaco e Berlusconi Presidente del Consiglio?". Lo dichiara in una nota il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De Micheli. "Parlare di riunioni saltate, durante una crisi di un governo fallimentare, aperta tra l'altro non da Forza Italia, è fumo negli occhi: il 5 Stelle capitolino si poteva svegliare prima, visto che dice di amministrare la città da anni. Al resto del comunicato non sarebbe da replicare se non con una querela, che evitiamo all'assessore per fargli passare questo ultimo scampolo di suo mandato in tranquillità. Stia sereno, De Santis: si ripeta la favoletta che Roma con questa amministrazione è migliorata. Come avete ridotto la città è sotto gli occhi di 3 milioni di romani, che non vedono l'ora e che saranno ben contenti di rispedirvi a casa". (Com)