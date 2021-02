Governo: M5s, apparteniamo a mondi diversi ma con Draghi confronto su nostri temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi abbiamo incontrato il presidente incaricato Draghi, di fatto ci siamo ‘conosciuti’. Apparteniamo evidentemente a mondi diversi ed abbiamo portato i nostri temi e ci siamo confrontati su questi”. Comincia così un lungo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle, secondo cui “c’è un Recovery plan che è una sfida per il Paese e deve essere realizzato nel più breve tempo possibile: i cittadini guarderanno a come lo attueremo anche per giudicarci. Il mondo ci guarderà e giudicherà se l'Italia è un Paese che è cambiato. E noi - si legge ancora - garantiremmo con le nostre caratteristiche che l'attuazione e l’utilizzo di quei fondi sia fatta con trasparenza e onestà”.(Rin)