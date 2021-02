Ecuador: domani le elezioni presidenziali, Paese in in bilico tra il ritorno di Correa e un'agenda neoliberista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le presidenziali e le parlamentari in agenda domani, 7 febbraio, l'Ecuador dovrà definire il futuro geopolitico dei prossimi quattro anni, scegliendo tra la voglia di riabbracciare la causa "neo-socialista" tanto in voga a inizio secolo nella regione, o se spingere sull'acceleratore del mercato e del settore privato. La prima bandiera verrebbe imbracciata da Andres Arauz, candidato su cui scommette l'ex presidente Rafael Correa, riparato in Belgio dopo che il suo ex delfino, il presidente uscente Lenin Moreno, ha deciso di cambiare rotta e virare verso Washington. Dopo di lui, i sondaggi indicano il nome di Guillermo Lasso, banchiere conservatore giunto alla terza corsa presidenziale. L'outsider è Yaku Perez, rappresentante della comunità indigena, ecologista contro entrambi i candidati "di sistema". Una contesa che molto difficilmente si risolverà al primo turno: l'elettorato, sfiduciato da anni di sofferenze economiche e messo alla prova da tensioni sociali ed emergenza sanitaria, si trova davanti a un'offerta esorbitante di candidati, 16, nessuno dei quali, stando agli ultimi sondaggi resi possibili dalla legge locale, ottiene i numeri per evitare il ballottaggio. Uno scenario nel quale, complice anche la mancanza di partiti con tradizione e identità definite, sembra per ora vincere la tentazione dell'astensionismo. Fino a gennaio, secondo un sondaggio di Clik Research, il 44 per cento degli elettori ancora non aveva deciso per chi schierarsi. Un clima di scollamento dalla politica ben rappresentato dal 10 per cento di gradimento di Moreno, presidente uscente che avrà suoi eredi diretti. (segue) (Brb)