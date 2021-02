Ecuador: domani le elezioni presidenziali, Paese in in bilico tra il ritorno di Correa e un'agenda neoliberista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tornata, che coinvolge poco meno di 13,1 milioni di cittadini, servirà ad eleggere oltre al presidente della Repubblica e il vicepresidente, i 137 deputati dell'Assemblea nazionale e cinque rappresentanti del Parlamento andino. Risulterà eletto al primo turno il candidato presidente che avrà ottenuto il 50 per cento più uno dei voti o il 40 per cento più uno, ma con un margine di dieci punti percentuali sul secondo. L'eventuale secondo turno si terrà l'11 aprile e l'insediamento del "ticket" vincente si effettuerà il 24 maggio. Il Consiglio nazionale elettorale stima che l'intera campagna costi un totale di 91 milioni di dollari. Il voto in Ecuador è obbligatorio per coloro che hanno più di 18 anni e meno di 65 anni, comprese le persone private della libertà (prigionieri) senza una condanna definitiva. Non recarsi alle urne, senza una giustificazione, comporta una multa di 40 dollari, che diventano 60 per gli scrutatori che non si presentano ai seggi. Il voto è facoltativo per i disabili, gli analfabeti, i membri delle forze armate e della polizia nazionale in servizio attivo. (segue) (Brb)