Ecuador: domani le elezioni presidenziali, Paese in in bilico tra il ritorno di Correa e un'agenda neoliberista (3)

- Il favorito, come detto, appare al momento Andrés Arauz, che con i suoi 35 anni rischia di diventare il presidente più giovane della storia del paese. Politico ed economista, con favori che le inchieste stimano compresi tra il 25 e il 39 per cento, è stato presidente della Banca centrale e ministro coordinatore della Conoscenza e talento umano nel governo di Correa. Non fa mistero di credere nei precetti fondamentali del programma bolivariano, pronto a riassegnare allo stato un ruolo centrale nell'economia del paese e rimettendo capitali come Mosca e Pechino al centro dell'orizzonte commerciale. Vicino all'argentino Alberto Fernandez e al boliviano Luis Arce, Arauz ha studiato negli Usa e parla inglese, francese e russo. (segue) (Brb)