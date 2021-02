Roma 2021: Corrotti (Lega), M5s vantano chiusure campi rom che non esistono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile il coraggio che mostrano i fedelissimi della Raggi che tentano di attaccare il programma presentato oggi dalla Lega in cui chiediamo, tra le altre cose, la chiusura dei campi rom abusivi nella Capitale". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, in risposta all'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis. "I Cinque stelle sono in Campidoglio da ormai cinque anni e sono passati ben quattro dal ‘piano Rom’ che doveva chiudere i ‘Villaggi’ in città ma, a pochi mesi dal voto, siamo quasi al punto di partenza e con fondi extra investiti attraverso bandi che hanno mostrato tutta la loro inefficacia. È forse il momento, per l’amministrazione Raggi, di togliere il disturbo”. (Com)