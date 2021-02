Governo: M5s, valuteremo condizioni per nuova sfida ma nessun “giochino”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Movimento 5 stelle “il nuovo governo deve avere un'ambizione solidale, ambientalista, europeista. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità al confronto e continueremo a farlo, ci sarà un altro incontro e valuteremo se ci sono le condizioni per avviare questa nuova sfida”. E’ quanto si legge in un messaggio pubblicato su Facebook dal Movimento 5 stelle. Se mai dovessero esserci queste condizioni “allora noi ci saremo sempre con la lealtà che ci ha sempre caratterizzato, questo è certo. Da noi nessun giochino, nessun discorso da vecchia politica politicante, ma solo cose da fare per i cittadini di questo Paese. Siamo andati al governo per questo e non tradiremo mai la nostra missione”.(Rin)