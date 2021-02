Covid: Poetting (BioNTech) difende la Commissione Ue dalle critiche sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del produttore tedesco di vaccini BioNTech, Sierck Poetting, ha difeso la Commissione europea dalle critiche sui lenti progressi della distribuzione dei vari preparati ai Paesi membri dell’Ue. "L'anno scorso, più soldi non ci avrebbero aiutato perché prima dovevamo impostare il processo di produzione su larga scala", ha detto Poetting a "Der Spiegel". “I 50 milioni di dosi che abbiamo prodotto nel 2020 erano il massimo possibile. Anche con miliardi di euro e migliaia di dipendenti in più, non sarebbe stato possibile fare meglio", ha detto Poetting, secondo cui adesso, invece, nuovi fondi potrebbero essere utili. "Tanto più se vogliamo anticipare una capacità di tre miliardi di dosi per il prossimo anno, come già richiesto questa settimana", ha detto l’Ad di BioNTech. L'Ue e la Germania potrebbero, per esempio, contribuire direttamente con degli stanziamenti ad hoc alla costruzione di fabbriche o prefinanziare l’acquisto di materie prime. (segue) (Geb)