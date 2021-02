Regno Unito: Johnson, ancora "troppo presto" per discutere su revoca serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "ancora presto" per discutere dell'annullamento del blocco nazionale disposto per contenere i contagi di Covid-19 in Regno Unito. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, in un messaggio video postato sui suoi profili social. Il premier ha lanciato un appello personale alla cautela, avvertendo la popolazione del fatto che siamo "ancora all'inizio" della discussione sulla revoca del lockdown inglese poiché i tassi di contagio da coronavirus rimangono "molto, molto alti". Il primo ministro ha ribadito la sua promessa di annunciare una "tabella di marcia per iniziare ad allentare le misure" in poco più di due settimane. Il programma di Johnson si baserà sui risultati di un rapporto della sanità pubblica inglese sullo stato dell'epidemia del Paese. (Rel)