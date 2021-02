Rifiuti: De Priamo (FdI), da Raggi e Ama passo indietro su raccolta differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso nell'ultima commissione Trasparenza che Ama ha deciso un nuovo ed ennesimo ridimensionamento della raccolta differenziata, alla faccia delle promesse fatte dalla giunta grillina sul tema rifiuti. Un disastro che conferma l'assenza di strategia e di un piano industriale dell'Ama". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "A questo si aggiunge il fantomatico piano di risanamento della partecipata che dovrebbe essere approvato insieme ai quattro bilanci arretrati. Ancor più grave se l'amministrazione Raggi tornasse ai cassonetti - servizio agli occhi di tutti inefficiente - ascoltate le parole dei vertici dell'Ama secondo cui gli utenti avrebbero una 'propensione ad avvalersi dei contenitori stradali'. La sindaca Raggi probabilmente vuole che Roma sia l'unica capitale europea e unica grande città italiana a non investire nella raccolta differenziata porta a porta. Altro che rifiuti zero: con i 5 Stelle e la Raggi a Roma sui rifiuti zero risultati".(Com)