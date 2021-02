Viterbo: affitta una casa inesistente e si fa pagare 2mila euro, denunciato straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Orte, al termine dell'indagine nata a seguito di una querela sporta da una donna truffata che cercava una casa da fittare, hanno denunciato per truffa un uomo di origini africane. La vittima aveva consegnato 2000 euro di acconto come richiesto. Il truffatore ha fatto stipulare alla donna un contratto di locazione di un immobile con le caratteristiche richieste e nella zona desiderata, ed allo scopo si è fatto consegnare dalla vittima 2000 euro, salvo poi la stessa scoprire che l'immobile non esisteva ed il contratto firmato era falso. L'uomo è stato dunque identificato dai carabinieri della Stazione di Orte ed è stato denunciato per truffa e falsità materiale. (Rer)