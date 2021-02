Covid: 13.442 nuovi casi da ieri, rapporto test-positivi al 4,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13.442 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato stabile rispetto a ieri, per un totale di 2.625.098 dall'inizio dell'epidemia. Il numero di decessi è pari a 385. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono 282.247 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 4,7 per cento, in aumento rispetto al 3,9 per cento di ieri. Sono, poi, 15.138 i dimessi/guariti, per un totale di 2.107.061 dall'inizio dell’epidemia. Sono 2.110 le persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 19.408. (Rin)