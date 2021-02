Governo: secondo giro di consultazioni, al via lunedì 8 febbraio alle 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi prenderà il via lunedì prossimo alle 15 con il Gruppo Misto alla Camera – Minoranze Linguistiche, e si chiuderà con il Movimento 5 Stelle, il cui incontro è in programma per martedì 9 febbraio alle 17:15. Nella giornata di lunedì 8 febbraio, al Gruppo Misto – Minoranze Linguistiche seguiranno alle 15:30 il Maie-Psi (componente Gruppo Misto alla Camera); alle 16 Azione - + Europa – Radicali italiani (componente Gruppo Misto Camera) e +Europa – Azione (Senato); alle 16:30 Noi con l’Italia – Usei – Cambiamo – Alleanza di centro (componente Gruppo Misto Camera) e Idea e Cambiamo (componente Gruppo Misto Senato); alle 17 Centro democratico – Italiani in Europa (componente Gruppo Misto Camera), e alle 17 il Gruppo per le autonomie del Senato. Nella giornata di martedì 9 febbraio sono in programma incontri dalle 11 con Gruppo Europeisti – Maire – Centro democratico Senato; alle 11:45 con il Gruppo Liberi e uguali alla Camera; alle 12:30 con i Gruppi Italia viva della Camera e Italia viva-Psi del Senato; alle 13:15 con i Gruppi Fratelli d’Italia di Camera e Senato; alle 15:15 con i Gruppi Partito democratico di Camera e Senato; alle 15:45 con i Gruppi Forza Italia – Berlusconi Presidente della Camera e Forza Italia-Udc del Senato; alle 16:30 con i Gruppi Lega-Salvini Premier della Camera e Lega-Partito sardo d’azione del Senato; e alle 17:15 con i Gruppi Movimento 5 Stelle di Camera e Senato.(Com)