Libia: Usa, “profonda gratitudine” a rappresentante Onu ad interim Williams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale ad interim del segretario generale dell’Onu in Libia, Stephanie Williams, ha contribuito a realizzare la visione di un Paese “pacifico, prospero e unificato”, e per questo merita “profonda gratitudine”. Lo afferma una nota del dipartimento di Stato degli Usa, a firma del segretario di Stato Antony Blinken. “Gli Stati Uniti ringraziano Stephanie Turco Williams per il suo servizio nel far progredire la pace, mentre lascia l’incarico di rappresentante speciale ad interim del segretario generale dell’Onu e capo della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil). In questi ruoli ha evidenziato straordinarie capacità diplomatiche, mostrando creatività e tenacia per riconciliare le parti libiche nel quadro del processo politico facilitato dall’Onu, risultato nell’accordo per il cessate il fuoco nazionale del 23 ottobre (2020), la selezione della leadership per una nuova autorità esecutiva e la decisione di tenere elezioni nazionali entro la fine di quest’anno”, si legge nella nota. “Mentre la leadership di Unsmil assiste a una transizione, incoraggiamo il popolo libico a costruire sulla base dei suoi risultati e continuare a lavorare pacificamente per concludere il conflitto”, prosegue Blinken. “Gli Stati Uniti sostengono la visione libica di una Libia pacifica, prospera e unificata, con un governo inclusivo che possa mettere in sicurezza il Paese e soddisfare i bisogni economici e umanitari del suo popolo. Il servizio di Williams ha contribuito a realizzare questa visione, e merita la nostra più profonda gratitudine”, conclude la nota. (Nys)