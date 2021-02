© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito tutti al rispetto delle regole: indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento previsto. Ricordiamoci che l’emergenza non è finita, continuiamo ad essere responsabili così come abbiamo fatto finora. Non vanifichiamo gli sforzi fatti". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)