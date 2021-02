Milano: donna aggredita in via Marino, ricercato un uomo dalla polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, intorno alle ore 4, una donna di 30 anni, senza fissa dimora di origini albanesi, è stata aggredita da un uomo in via Marino. Riuscita a liberarsi è tornata dove si trovava il suo compagno, che ha poi cercato l'aiuto degli agenti del Comando Decentrato 1 della polizia locale. Raccolta la denuncia, gli agenti l'hanno affidata alla cura del 118 e sono ora alla ricerca dell'uomo insieme al Nucleo Tutela Donne e Minori. Sono state allo scopo acquisite le immagini di tutte le telecamere pubbliche e private che insistono sul centro cittadino. (Com)