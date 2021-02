Usa: dipartimento di Stato, impegnati in lotta contro mutilazioni genitali femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni gli Stati Uniti si sono uniti alla comunità internazionale per osservare il 6 febbraio la Giornata internazionale della tolleranza zero nei confronti delle mutilazioni genitali femminili. Lo ricorda in un comunicato il dipartimento degli Stati Uniti, nel quale Washington sottolinea che Washington rimane impegnata a lavorare per porre fine a questo grave abuso dei diritti umani e a sostenere le donne sopravvissute. Secondo le Nazioni Unite, si legge nella nota, più di 4 milioni di donne e ragazze sono a rischio di mutilazioni a livello globale ogni anno e la pandemia di Covid-19 sembra aver aumentato i casi, a causa delle ripercussioni economiche e della perdita di protezioni sociali. In questo contesto, per Washington è più importante che mai rinnovare i nostri sforzi per porre fine alle mutilazioni genitali femminili. Perseguire i responsabili di queste pratiche, prosegue la nota, è essenziale sia per punire coloro che violano i diritti umani sia per scoraggiare futuri casi di tale abuso. Questo è il motivo per cui, il 5 gennaio 2021, gli Stati Uniti hanno firmato la legge sul rafforzamento dell'opposizione alle mutilazioni genitali femminili, un testo che secondo il dipartimento di Stato ha rafforzato le conseguenze legali per chi pratica questi abusi. (Com)