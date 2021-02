Libano: esplosione porto di Beirut, sostanze chimiche pericolose saranno trasferite in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa sei mesi dopo la devastante esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto scorso, che ha provocato la morte di oltre 200 persone, i prodotti chimici pericolosi recuperati nello scalo sono pronti per il trasporto in Germania. Lo ha annunciato su Twitter l'ambasciatore tedesco in Libano, Andreas Kindl. L'azienda tedesca che si occuperà del trasporto, Combi Lift, ha esaminato il contenuto di 52 container negli ultimi mesi e li ha imballati in modo sicuro per il viaggio. Le sostanze chimiche pericolose e aggressive sono ora "pronte per essere spedite in Germania", ha affermato Kindl. Secondo le autorità libanesi, Combi Lift trasporterà i materiali in contenitori speciali. La compagnia riceverà l'equivalente di circa 3 milioni di euro, la maggior parte dei quali dall'Autorità portuale. I prodotti chimici verranno riciclati in Germania dopo che a novembre il Libano ha firmato un contratto con la compagnia che aveva già operato nel porto. A novembre, il direttore ad interim dell’autorità portuale, Bassem al Kaissi, ha definito la rimozione dei container una "misura preventiva" necessaria. Se dovessero prendere fuoco, "Beirut sarebbe spazzata via", ha spiegato Al Kaissi. (Geb)