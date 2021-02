Covid: nel Lazio 225 mila vaccinati, 100 mila con richiamo, un over 80 su due ha prenotato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi superata la quota delle 225 mila dosi somministrate nel Lazio. Sono già oltre 17mila quelle per gli over 80 anni. Si legge sul portale Salute Lazio. "Andiamo verso le 100 mila persone che hanno ricevuto i richiami", commenta l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato. In merito alle vaccinazioni per gli over 80, è stata superata quota 204 mila prenotazioni. "Nel Lazio oltre la metà degli over 80 ha già la sua prenotazione della prima e della seconda dose del vaccino anti Covid. Chi farà il vaccino lunedì 8 febbraio ha già ricevuto un sms come promemoria", ha aggiunto D'Amato. (Com)