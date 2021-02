Spagna: Albiach (En Comù Podem), siamo "voto sicuro" per governo catalano di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- En Comù Podem rappresenta un “voto sicuro” per ottenere un governo di sinistra in Catalogna. Lo ha dichiarato la candidata alla presidenza della Generalitat di En Comú Podem, Jessica Albiach, nel corso dell’evento più importante della sua campagna elettorale a Santa Coloma de Gramenet. Secondo Albiach, infatti, En Comù Podem – lista elettorale di sinistra formata da Catalogna in comune e Podemos – è l’’unica alternativa al "malgoverno" di Uniti per la Catalogna e Sinistra repubblicana di Catalogna. Inoltre, secondo Albiach, un governo della Generalitat di sinistra è il modo migliore per "tagliare fuori" l'estrema destra di Vox. "Il peggior incubo per Santiago Abascal (leader di Vox) e le sue truppe è avere un governo progressista di sinistra anche in Catalogna", ha detto la candidata di En Comú Podem. (Spm)