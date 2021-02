Covid: Castagna (Banco Bpm), bene coesione europea, schiarite su scenario domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi è piaciuta l’apertura di Visco sullo scenario internazionale, resa più ottimista anche dalle schiarite sul nostro scenario domestico: è indubbio che rispetto a un anno fa, per non parlare degli anni precedenti in cui eravamo un po' tutti preoccupati da una chiusura delle varie forze in campo, da sovranismo e populismo imperanti, ci ritroviamo improvvisamente in una situazione in cui la pandemia ha portato una coesione europea mai vista prima. Così l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in un’intervista con Class Cnbc. “Si tratta di una nota positiva da cui partire che caratterizza l'effetto positivo successivo alla pandemia: il sottofondo del tentativo che si sta facendo di un governo Draghi ha contribuito a rendere più ottimista lo scenario e lo stiamo già verificando in borsa, con chiara propensione a un governo del genere”, ha detto. (Rin)