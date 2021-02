Imprese: Castagna (Banco Bpm), risultati positivi importanti nonostante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti coloro che sono andati incontro ad una grande ristrutturazione – in particolare noi che abbiamo fatto un’operazione di consolidamento importante – sono riusciti nonostante la pandemia a scaricare a terra risultati positivi molto importanti. Così l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in un’intervista con Class Cnbc. “Non potendo lavorare sui dividendi quest’anno, ne abbiamo approfittato per programmare e sistemare l’azienda per cercare di avere prospettive migliori negli anni a venire: lo facciamo agendo sulla riduzione del debito problematico e dei costi – su questo con la fusione fatta siamo diventati best in class – programmando ulteriori efficientamenti”, ha spiegato. (Rin)