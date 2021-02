Regno Unito: Dix, "ottimista" su vaccinazione anti Covid a tutti ultracinquantenni entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito può raggiungere l'obiettivo di vaccinare tutti i cittadini ultracinquantenni entro il mese di maggio. Lo ha detto Clive Dix, il presidente della task force britannica sui vaccini, ai microfoni della “Bbc”, aggiungendo di sentirsi "molto ottimista". Secondo Dix, la task force ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Il Regno Unito sarebbe "in anticipo sui tempi" per quanto concerne le possibili nuove varianti di coronavirus. Secondo il responsabile medico, il Regno Unito non accumulerà le forniture di vaccino ma le distribuirà a livello globale, una volta raggiunto l'obiettivo a livello nazionale. Stando ai dati diramati giovedì, il Regno Unito ha vaccinato quasi 11 milioni di persone e punta a raggiungere quota 15 milioni entro il 15 febbraio. "Lavoreremo giorno e notte per assicurarci di raggiungere qualunque obiettivo realizzabile possa essere raggiunto. Sono molto ottimista sul fatto che raggiungeremo l'obiettivo previsto per il mese di maggio", ha detto il dottor Dix. (Rel)