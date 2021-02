Roma: riapre il mercatino a Borghetto Flaminio, aperto tutte le domeniche di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amato Mercatino del Borghetto Flaminio, un’istituzione da 26 anni, riapre, dopo un breve periodo di chiusura temporanea per via del decreto anti-Covid, Domenica 7 febbraio e sarà aperto tutte le successive domeniche di febbraio (14-21-28). “E’ un imperdibile appuntamento -si legge in una nota dell’organizzazione- dove, tra una contrattazione e un piccolo affare, espositori e habitué sono ormai diventati amici. In queste settimane, protagonista la casa, sono stati fatti giri in soffitta e perlustrazioni in cantina, riordinati armadi e cassetti. Si sono scoperti così piccoli tesori inaspettati (quelli che i francesi chiamano trouvailles) e stravaganti oggetti dimenticati, pronti, da domenica 7 febbraio, per essere esposti al mercatino e fare magari la gioia di qualche collezionista proprio a caccia di quell'oggetto”. Il tradizionale Mercatino del Borghetto Flaminio a piazza della Marina 32, per gli appassionati di vintage, bric-à-brac, modernariato e antiquariato si svolgerà tutte le domeniche di febbraio (7-14-21-28) dalle ore 10 alle 19 nei suoi gazebo all’aperto e padiglioni al coperto con tanti stand pieni di oggetti rari e curiosità. (Com)