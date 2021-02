Imprese: Castagna (Banco Bpm), interessati a M&A e non facciamo preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso che ognuno di noi debba avere una strada “stand alone” importante che possa rassicurare il mercato: noi siamo stati la banca più trasparente e aperta nel dichiarare che abbiamo e siamo nelle condizioni di programmare una nuova operazione di merger. Così l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in un’intervista con Class Cnbc. “Siamo molto interessati a parlarne con i nostri interlocutori: per situazioni diverse, al momento ognuno di loro è impegnato in qualche vicenda interna che non facilita dialoghi diretti”, ha aggiunto, sottolineando che “non abbiamo mai fatto nessuna preferenza”. Oggi, ha continuato, essere diventati “la terza banca in aree così importanti del paese ci permette di continuare a svolgere questo ruolo importante per famiglie e imprese: siamo pronti per parlare e aspettiamo che lo siano anche gli altri”. (Rin)