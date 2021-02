Roma: allerta assembramenti nel primo fine settimana "giallo", movida osservata speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo fine settimana del Lazio in "zona gialla", con le restrizioni anti covid notevolmente ridotte, hanno fatto scattare l'allerta assembramenti a Roma e, in particolare, nelle principali piazze della Capitale. A dare la misura dell'alto numero delle persone che circolano per Roma sono i mezzi pubblici ed in particolare le linee della metropolitana che da segnalazioni risultano affollate in particolare nel tratto tra le stazioni Termini e Flaminio. Ma già da questa mattina sono iniziati i servizi di controllo predisposti con apposita ordinanza del Questore per verificare il corretto utilizzo delle protezioni individuali e il distanziamento interpersonale nonché per prevenire eventuali assembramenti soprattutto nelle vie dello shopping capitolino. Per la circostanza, sono state installate delle transenne per creare un corridoio per il traffico pedonale in transito nell'area di piazza del Popolo e nell'area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell'afflusso pedonale nell'area del Tridente. Le aree interessate sono quelle del Tridente, Piazza del Popolo e Pincio. Vigilate anche le grandi vie dello shopping come via Cola di Rienzo, via Ottaviano, via Candia e quelle coinvolte dal fenomeno della movida come piazza Trilussa e piazza San Callisto. Realizzati pattugliamenti speciali attraverso unità ippomontate o con moto e bicicletta nelle aree verdi per vigilare sui percorsi sterrati od erbosi, piste ciclabili e pedonali. Analoghi dispositivi sono stati garantiti anche nelle zone del litorale romano e aree verdi e laghi. (Rer)