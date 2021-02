Iraq: Usa, sostegno a yazidi nel lutto per massacri compiuti da Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono la minoranza etno-religiosa degli yazidi nel lutto per i membri della comunità uccisi dallo Stato islamico (Is) nel 2014. Lo riferisce oggi una nota del dipartimento di Stato degli Usa, rilasciata in occasione della nuova sepoltura, nel distretto iracheno di Sinjar, dei corpi di 104 yazidi riesumati da una fossa comune, vittime del massacro di Kocho nell’agosto del 2014. “Oggi il team investigativo delle Nazioni Unite per i crimini commessi dallo Stato islamico (Unitad) ha lavorato con il governo dell’Iraq per restituire le spoglie di 104 yazidi a Kocho, Sinjar, per seppellirle accanto ai loro cari”, si legge nella nota. “Gli Stati Uniti sostengono gli yazidi nel lutto per i membri della loro comunità massacrati dall’Is sei anni fa”, prosegue il comunicato. “Le prove che Unitad ha raccolto sul posto aiuteranno a ottenere giustizia per coloro che hanno sofferto per gli orrori dell’Is”, aggiunge la diplomazia di Washington. “Dalla creazione di Unitad nel 2017, il governo Usa ha fornito quasi 9 milioni di dollari per raccogliere, conservare e depositare prove delle atrocità dell’Is”, conclude la nota. (Nys)