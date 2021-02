Germania: restrizioni anti Covid potrebbero essere estese oltre il 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrebbe estendere il blocco imposto per contrastare il Covid-19 per altre due settimane. È quanto riferisce la stampa tedesca, secondo cui questo potrebbe essere l’esito più probabile dell’incontro fra la cancelliera, Angela Merkel, e i primi ministri del Lander che si terrà in videoconferenza mercoledì. Secondo fonti che hanno familiarità con il dossier, per il governo di Berlino sarebbe ancora troppo presto per revocare le restrizioni - che dovrebbero terminare il 14 febbraio - anche se i nuovi contagi stanno diminuendo. Ai Lander può essere consentito di riaprire scuole e asili nido nelle aree in cui il tasso di contagi è notevolmente inferiore a 50 casi per 100 mila abitanti. Le misure dipenderanno dalle decisioni che Merkel prenderà sulla base di uno studio sulla diffusione delle varianti di coronavirus in Germania. (Geb)