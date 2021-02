Lombardia: Lucente (Fd'I), sopralluogo alla stazione di San Donato Milanese per denunciare degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siringhe usate, puzza insostenibile, pattumiera sparpagliata a terra: così si presenta l'area della stazione di San Donato Milanese e nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini il sindaco non muove un dito” lo dichiara in una nota Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia. “Per questo oggi Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale hanno organizzato un sopralluogo proprio nel piazzale antistante la stazione a San Donato, presenti il deputato Marco Osnato, l'assessore regionale Riccardo De Corato, il presidente del circolo di Peschiera Borromeo Stefania Accosa, il presidente del circolo di San Donato Guido Massera, il presidente del circolo di Paullo, Roberta Castelli e il resp. GN sud Milano Mario Rizzo. I cittadini conoscono bene la situazione ma pare che l'amministrazione invece la ignori (o faccia finta di non vederla), quindi vogliamo farci sentire. Invitiamo il sindaco a venire con noi a fare un giro tra le siringhe, le macchie di sangue, il pattume e i residui di vomito: se per lui è normale lasciare il comune in questo stato, per noi no” spiega Lucente. “Oltre al degrado, inoltre, va segnalata anche la pericolosità della zona, in particolare per le donne sole che devono passarci di sera, al ritorno dal lavoro. Non aspettiamo che succeda qualcosa di grave, bisogna intervenire subito!" conclude Lucente.(Com)