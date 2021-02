Covid: Mulè (FI), condivisibili parole di Visco, giusta visione per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sono condivisibili e trovano una concreta applicazione nel piano per il Recovery fund e nel Piano vaccinale presentati da Forza Italia al presidente Draghi: una campagna di vaccinazione efficace, la ripresa economica e la coesione sociale, il sostegno alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, il rilancio dei consumi, il rafforzamento dei presidi sanitari, le urgenti riforme strutturali, l'importanza degli investimenti privati. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “È la visione di paese che si deve avere per guardare al futuro e che abbiamo messo a terra con proposte concrete e riforme epocali: è il momento di affrontare con serietà e onestà intellettuale l'opportunità straordinaria che arriva attraverso le risorse messe in campo dall'Europa, che non dovrà guardare al banale rispetto delle raccomandazioni della Commissione europea ma alla capacità di costruire il futuro del paese", ha detto. (Com)