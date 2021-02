Sanità: Parente (Iv), Fiducia nella scienza per cure con monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cure con monoclonali possono essere la seconda arma contro il virus insieme ai vaccini: nonostante le cautele indicate da Aifa, è importante l’autorizzazione straordinaria italiana per le cure anticorpi monoclonali. Così in una nota la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione Igiene e Sanità a Palazzo Madama. “Positivo anche l’ok alla sperimentazione per il progetto italiano di monoclonali della Fondazione Toscana Life Science guidato dal professor Rino Rappuoli, che abbiamo ascoltato di recente alla commissione: è vero che ci sono le varianti del virus ma ora più che mai dobbiamo avere fiducia nella scienza che studia e ricerca sia i vaccini che le cure per uscire dalla terribile pandemia”, ha detto. (Com)